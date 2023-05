Glarner-Bündner: Giger schlägt Orlik im Schlussgang – Rychen mit Kranz am Heimfest

Der Schlussgang

Ein hochattraktiver Gang zwischen Samuel Giger und Armon Orlik. Der Bündner ist ein wenig angriffiger, probierts immer wieder. Aber auch Giger gibt Gas. Beide haben die Chance, die Entscheidung herbeizuführen. Beide zeigen sich aber auch exzellent in der Verteidigung. Kurz vor Schluss macht Giger den entscheidenden Zug – und gewinnt das Glarner-Bündner!

Der Sieger

Ein Mann überragt an diesem Pfingstmontagnachmittag alle. Samuel Giger, der in dieser Saison bisher noch nicht richtig in Fahrt gekommen war, gewinnt fünf der sechs Gänge mit der Maximalnote und ist der gefeierte Festsieger im Glarnerland. Zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2017 gewinnt er das Glarner-Bündner Kantonalschwingfest. Es ist sein erster Kranzfestsieg in dieser Saison, der 28. der Karriere.