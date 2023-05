Glarner-Bündner: Biäsch steht zum «Zmittag» an der Spitze – Orlik zündet nach Fehlstart den Turbo

Mit dem Glarner Roger Rychen steht auch der Lokalmatador weit vorne. Auf seinem Notenblatt stehen ebenso drei Siege. Etwas überraschend ebenfalls ganz vorne dabei ist mit Christian Biäsch ein weiterer Bündner. Der Davoser macht in Elm bisher einen ganz starken Eindruck. Im zweiten Gang liess er mit einem Plattwurf gegen den Urner Eidgenossen Matthias Herger aufhorchen, auch die Gänge 1 und 3 entschied er zu seinen Gunsten.

Die Bündner

Der restlichen Bündner Spitze lief es am Morgen unterschiedlich. Im ersten Gang verloren sowohl Roman Hochholdinger, als auch Corsin und Marc Jörger ihre Gänge. Im zweiten Gang konnten die Jörger-Brüder je eine Maximalnote einfahren, Hochholdinger musste mit einem Gestellten vorliebnehmen. Corsin und Marc Jörger setzten im dritten Gang seinen Lauf fort und fuhren ein weiteres «10ni» ein. Hochholdinger feierte vor dem Mittag seinen ersten Sieg.

Neben den etablierten Bündner Schwingern machten am Morgen auch junge Talente auf sich aufmerksam. Janik Korrodi gewann die ersten zwei Gänge und musste erst im dritten die erste Niederlage hinnehmen. Ivan Wiss feierte zwei Siege und musste einen Gang stellen. Beide sind momentan noch in Tuchfühlung mit der Spitze – dürften aber am Nachmittag einige schwierige Gegner zugeteilt bekommen und zurückgebunden werden.

Die Kulisse

Sonne, angenehme 18 Grad, wunderbares Panorama im Hintergrund: Beim Glarner-Bündner Kantonalschwingfest herrscht die perfekte Schwing-Atmosphäre.