Fünfter Triumph von Armon Orlik am «BüGla» in Flims

von Patrick Casanova

Als grösste Aushängeschilder des 142-köpfigen Teilnehmerfelds zierten Armon Orlik und Schwingerkönig Kilian Wenger das Festplakat des Bündner-Glarner Schwingfests. Wenig überraschend trafen die beiden dann auch bereits im Anschwingen in Flims aufeinander. In der sechsten Direktbegegnung besass Wenger Vorteile und brachte Orlik mehrmals an den Rand einer Niederlage. Die wegweisende Paarung endete aber ohne Resultat.