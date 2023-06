Elf Glarner Jungschwinger werden ausgezeichnet

von Theres Tschudi

In herrlicher Bergkulisse und schönstem Sommerwetter boten 394 Jungschwinger den 1200 Zuschauern am Rheintal-Oberländer Buebeschwinget in Flumserberg aktiven und spannenden Schwingsport. Die Glarner waren mit 19 Nachwuchsschwingern am Start und holten elf Auszeichnungen.