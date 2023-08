Die Schwägalp wird zu einer Schneider'schen Angelegenheit

Am Ende war der Jubel ohrenbetäubend. Bei den 12 800 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Schwägalp herrschte Ekstase. Mario Schneider hatte gerade eben unten im Sägemehlring den Schlussgang gewonnen. Gegen niemanden geringeres als seinen Bruder Domenic, den er im Endkampf mit Schlungg besiegte. Es ist der grösste Sieg in Mario Schneiders Karriere, sein erster Kranzfestsieg überhaupt. Einer, der für ihn auch emotional wurde. Der Sieg am Fusse des Säntis’ ist verdient.