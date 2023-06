Mit sechs Siegen: Armon Orlik triumphiert zum vierten Mal am Nordostschweizer

Der Schlussgang

Armon Orlik gegen Domenic Schneider – ein attraktives, hochstehendes Duell von zwei der besten Schwinger der Nordostschweiz durfte erwartet werden. Die Erwartungen wurden jedoch nicht ganz erfüllt. Lange war es ein Abtasten, viele Chancen ergaben sich für beide nicht. Am Ende gelang Orlik, der den Tag über weniger Energie verbrauchte, der entscheidende Zug. Er legt Schneider platt auf den Rücken. Die Arena steht Kopf.

Der Sieger

Armon Orlik ist der strahlende Gewinner in Mollis. Mit einer beeindruckenden Leistung und sechs Siegen feiert seinen 20. Kranzfestsieg – wenn auch dieser etwas überraschend kommt. Orlik scheint immer besser in Fahrt zu kommen und machte am Sonntag phasenweise einen so unbesiegbaren Eindruck wie in seinen besten Jahren. Für Orlik ist es der vierte Triumph am Nordostschweizer Teilverbandsfest nach 2016, 2018 und 2019 und der zweite Kranzfestsieg der Saison nach dem Gewinn des Heimfests vor Wochenfrist.

Die Bündner

Christian Biäsch gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere den Kranz an einem Schwingfest auf zweithöchster Stufe. Nach drei Siegen und zwei Niederlagen gewinnt der Davoser auch noch seinen 6. Gang und darf sich ab sofort somit ein zweites Sternchen hinter seinen Namen schreiben. Damit erreicht er das Ziel, das er sich vor der Saison gesetzt hatte.

Vor dem sechsten Gang hatten auch noch Marc Jörger, Linard Gantenbein und theoretisch auch noch Jannik Korrodi Kranzchancen. Korrodi gewann zwar seinen letzten Gang, mit 56,00 Punkten reichte es ihm aber knapp nicht zum ersten Teilverbandskranz. Trotzdem ist die Leistung des 18-Jährigen mit drei Siegen und drei Gestellten nur eine Woche nach seinem allerersten Kranzgewinn beachtlich. Jörger stellte seinen letzten Kampf, Gantenbein verlor ihn.

Die Glarner

Roger Rychen sichert sich ohne Probleme den Kranz. Der Lokalmatador holt sich mit fünf Siegen und einer Niederlage mit Platz 2 gar ein Spitzenresultat.

Patrik Schiesser war ebenfalls lange sehr gut im Fest, fiel dann aber ganz zum Schluss mit zwei Niederlagen noch aus den Kränzen.

Die Kulisse

Der Flugplatz Mollis ist in zwei Jahren Gastgeberort des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Arena für das NOS-Fest ist zwar nicht ganz am gleichen Ort, dennoch kann man sich vorstellen, wie hier in 2025 die Hölle los sein wird – und das vor einer wunderbaren Kulisse mit dem Glärnisch im Hintergrund. Auch das Wetter macht an diesem Sonntag mehr als nur mit: wolkenloser Himmel, Sonnenschein und heisse Temperaturen sorgen für einen würdigen Rahmen für die 5500 Zuschauerinnen und Zuschauer.