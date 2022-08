Nach Pratteln kommt Mollis!

Mit dem ersten Kranzgewinn von Andreas Wagner ist am Sonntag die Kantonalfest­saison für den Bündner Schwingerverband versöhnlich zu Ende gegangen. Ins Geschichtsbuch geht sie trotz des Coup des jungen Untervazers am «Schaffhauser» als enttäuschend ein. Graubünden wird im Team des Nordostschweizer Schwingerverbandes beim «Eidgenössischen» Ende Monat in Pratteln nur mit vier Schwingern vertreten sein.