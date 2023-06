Verfolgt das Bündner-Glarner Schwingfest im Livestream

Rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 120 freiwillige Helferinnen und Helfer treffen sich am Sonntag in Flims, um die Spitzenschwinger im Sägemehl anzufeuern. Wer es nicht nach Flims geschafft hat, kann in diesem Livestream das Ereignis ab 7.45 Uhr mitverfolgen: