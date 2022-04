«Ich lasse mir alle Freiheiten offen»

mit Armon Orlik sprach René Weber

Am Wochenende findet mit dem «Thurgauer» in Müllheim das erste Kranzfest dieser Saison auf NOS-Gebiet statt. Armon Orlik, der stärkste Bünder Schwinger der Gegenwart, steigt erst in zwei Wochen als Gast beim «Urner» ins Sägemehl.

Armon Orlik, mit Rang 3 am «Rheintal-Oberländer» und dem Sieg beim Bündner Frühlingsschwingfest in Cazis ist Ihnen der Auftakt in die Saison nicht nur resultatmässig gelungen. Einverstanden?