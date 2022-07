«Ich habe keine Bedenken, dass Giger das falsch macht»

Wenn am 28. August kurz nach 17 Uhr der neue Schwingerkönig in Pratteln gefeiert wird, dürfte Jörg Abderhalden zu den ersten Gratulanten gehören. Der Toggenburger, der am besagten Sonntag am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest seinen 43. Geburtstag feiern wird, weiss, was es bedeutet und heisst, das Fest der Feste gewinnen zu können. 1998 in Bern, 2004 in Luzern und 2007 in Aarau, damals im Schlussgang gegen den Seewiser Stefan Fausch, ist ihm dieses Kunststück nicht weniger als dreimal gelungen.