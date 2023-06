Armon Orlik führt am NOS-Fest zum Zmittag – Rychen direkt dahinter

Die Spitze

Ein Schwinger überragt an diesem Fest bisher alle. Der Maienfelder Armon Orlik feiert drei Siege mit der Maximalnote und steht mit 30,00 Punkten an der Ranglistenspitze. Besonders aufhorchen liess er mit dem beeindruckenden Plattwurf gegen den Innerschweizer Gast und Mitfavoriten Pirmin Reichmuth, der nach einer Rückenverletzung sein Comeback gibt. Orlik ist der erste Schwinger, der Reichmuth in diesem Jahr bezwingt.

Hinter Orlik folgen mit Domenic Schneider, dessen Bruder Mario sowie Lokalmatador Roger Rychen drei weitere Schwinger, die drei Siege und 29,75 Punkte totalisieren. Rychen legt erst den Westschweizer Gast Benjamin Gapany auf den Rücken und macht danach mit Matthias Schläpfer und Nicola Wey kurzen Prozess.

Mitfavorit Damian Ott muss zum Auftakt gegen Sven Schurtenberger hart kämpfen und stellt. Mit zwei Siegen in der Folge schliesst er wieder auf und steht auf Rang 5. So auch Reichmuth, der sich nach der Startniederlage gegen Orlik fängt und bis zum Mittag zwei Siege gegen Teilverbandskranzer mit der Maximalnote feiert.

Die weiteren Bündner

Neben Orlik ist auch Christian Biäsch gut in den Tag gestartet. Der Davoser Kranzer schlug mit Pascal Heierli gar einen Teilverbandskranzer im ersten Zug. Danach verliert Biäsch zwar gegen den Westschweizer Eidgenossen Lario Kramer, im dritten Gang kehrt er auf die Siegesstrasse zurück. Aufgrund des starken Notenblatts dürfte Biäsch am Nachmittag nicht mehr ganz so starke Gegner zugeteilt bekommen. Biäsch hat also gute Chancen, endlich seinen ersten Teilverbandskranz zu gewinnen und damit ein zweites Sternchen hinter seinen Namen notieren zu lassen.

Marc Jörger steht nach drei Gängen wie Biäsch mit zwei Siegen und einer Niederlage da. Im Gegensatz zum Davoser hat er aber «nur» zwei Kranzer und einen Nichtkranzer auf dem Notenblatt, womit er am Nachmittag einige schwierigere Gegner zugeteilt bekommen dürfte. Nicht nach Wunsch läuft es am Morgen seinem Bruder Corsin Jörger. Letzterer verliert zum Auftakt und kann den zweiten Gang gewinnen. Mit einem Gestellten im dritten Gang wird er aber wieder zurückgebunden. Neukranzer Jannik Korrodi stellt zweimal und feiert einen Sieg, Andreas Wagner kommt wie Corsin Jörger auf einen Gestellten, einen Sieg und eine Niederlage.

Die weiteren Glarner

Hinter Rychen kann auch der Kranzer Patrik Schiesser am Morgen überzeugen. Er schlägt den Kranzer Livio Büchler und verliert dann gegen den Eidgenossen Martin Roth. Im dritten Gang besiegt er den Nichtkranzer Sandro Naef und liegt damit auf Platz 4. Der Näfelser Reto Landolt kommt bisher nicht auf Touren. Er verzeichnet einen Gestellten, einen Sieg und eine Niederlage, was ihm Platz 8 zur Pause einbringt.

Die Kulisse

Der Flugplatz Mollis ist in zwei Jahren Gastgeberort des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Arena für das NOS-Fest ist zwar nicht ganz am gleichen Ort, dennoch kann man sich vorstellen, wie hier in 2025 die Hölle los sein wird – und das vor einer wunderbaren Kulisse mit dem Glärnisch im Hintergrund. Auch das Wetter macht an diesem Sonntag mehr als nur mit: wolkenloser Himmel, Sonnenschein und heisse Temperaturen sorgen für einen würdigen Rahmen.