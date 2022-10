Grosser Lupf für die Glarner Schwinger

von Jakob Heer

Insgesamt fünf Schwingfeste finden im kommenden Jahr auf Glarner Boden statt. Nebst den traditionellen Anlässen kommen der Nachwuchsschwingertag des NOS (Nordostschweizer Schwingerverband) sowie das «Nordostschweizerische» der Aktiven zusätzlich dazu. Den Auftakt macht der Hallenschwinget in Niederurnen am 12. Februar. Traditionell am Auffahrtstag (18. Mai) folgt der Kantonale Nachwuchsschwingertag. Zuständig für die Austragung ist der Schwingklub Niederurnen, der genaue Standort steht noch nicht fest.