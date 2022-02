Glarnerland wird zum Schwingerland

von Jakob Heer

Wie 2021 fand die­ Delegiertenversammlung des Nordostschweizer Schwingerverbandes (NOS) auch in diesem Jahr in brieflicher Form im Zirkulationsverfahren statt. 235 Stimm­berechtigte beteiligten sich an der ­Abstimmung, die im sankt-gallischen Gossau ausgezählt wurde. Die sportliche Bilanz fiel 2021 hervorragend aus. ­Samuel Giger und Damian Ott siegten gemeinsam mit dem Berner Fabian Staudenmann beim Saisonhöhepunkt, dem Kilchberger Schwinget.