Ein Kilchbergsieger, ein Glarner Trumpf und der ewige Nöldi

Rund 135 Schwinger werden am Pfingstmontag auf der Bärenhoschet in Netstal erwartet. Nachdem der kantonale Nachwuchsschwingertag sowie ein Jugendnationalturntag unter den Fittichen der Netstaler Nationalturner abgehalten wurden, ist beim Glarner-Bündner der Verkehrsverein mit Martin Schnyder an der Spitze federführend.

Eine lange Vorbereitungsphase, beeinträchtigt durch Corona und der Verschiebung von 2021 ins 2022, steht nun vor dem finalen Höhepunkt. Und schwingerisch darf zu Recht von einem Höhepunkt gesprochen werden, wenn man die Namen der Schwingerliste genauer betrachtet.