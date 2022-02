Die Schwingsaison startet in Untervaz

Da aufgrund der Viruskrise bereits mehrere Hallenschwingfeste abgesagt wurden, startet die neue Schwingsaison in diesem Jahr in Untervaz. Am kleinen Abendschwinget vom Samstag liegt die Favoritenrolle beim Maienfelder Spitzenschwinger Armon Orlik. Neben ihm werden auch weitere Bündner Teamstützen wie Sandro Schlegel, Christian Biäsch, Marc Jörger oder Routinier Roman Hochholdinger die Gelegenheit auf einen Start wahrnehmen.

Neben den etablierten Kräften werden auch zahlreiche junge Bündner am Start stehen. Einige von ihnen starteten letzte Saison noch ausschliesslich beim Nachwuchs, für sie ist es gar der erste Wettkampf bei den Aktiven.

Gäste aus dem Thurgau und St. Gallen

Der bekannteste ausserkantonale Teilnehmer ist der Thurgauer Eidgenosse Stefan Burkhalter. Dass der bald 48-Jährige an guten Tagen noch immer vorne mithalten kann, zeigte sich zuletzt im vergangenen Herbst, als der 109-fache Kranzgewinner eine Spitzenklassierung am Nordostschweizer Schwingfest erreichte. Ebenfalls in Untervaz dabei ist Burkhalters Sohn Thomas, auch er ein Kranzschwinger. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch zehn Schwinger aus dem St. Galler Oberland und dem Rheintal. Unter ihnen befinden sich Namen wie Edi und Michael Bernold, Reto Schlegel oder Kjetil Fausch.

Ab 10 Uhr schwingt der Nachwuchs

Die rund 45 gemeldeten Aktiven starten ihren Wettkampf um 17 Uhr, der Schlussgang wird in etwa um 22 Uhr stattfinden. Zuvor duellieren sich bereits ab 10 Uhr morgens gut 80 Bündner Nachwuchsschwinger der Jahrgänge 2007 bis 2014 in vier Alterskategorien. Der Eintritt für die Zuschauer ist ganztags kostenlos, eine Festwirtschaft ist eingerichtet. (mor)