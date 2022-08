Der siebte «Bündner» in der Arena

Vier seiner insgesamt acht Kränze hat Andrin Poltera allein im letzten Jahr gewonnen – unter anderem mit Rang 7 am «Nordostschweizerischen» in Mels auch den ersten Teilverbandskranz. Schnell wurde er als Hoffnungsträger im Nordostschweizer Verband gehandelt. In dieser Saison lief es für den Sennenschwinger aber weniger gut. Wegen einer Knie- und Armverletzung musste das Mitglied des Schwingklubs Herisau auf mehrere Feste verzichten und konnte sich erst mit der Eichenlaub-Auszeichnung am «Appenzeller» für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest qualifizieren.