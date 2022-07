Den Boom gibt es nur in der öffentlichen Wahrnehmung

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Zug 2019. Über 400'000 Besucherinnen und Besucher pilgern an jenem sonnigen August-Wochenende in die Innerschweiz, um dem Kräftemessen der besten Schwinger des Landes beizuwohnen. Die Arena ist mit über 56'000 Zuschauern zum Bersten voll, Tausende Liter Bier und unzählige Bratwürste werden verkauft.