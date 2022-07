Das Saisonziel ist klar verpasst

Mit acht bis zehn Schwingern ans «Eidgenössische» nach Pratteln zu fahren, das war das Ziel von Stefan Fausch. «Es zu erreichen, dessen bin ich mir bewusst, wird aber keine einfache Aufgabe», sagte er Ende Mai. Der Technische Leiter des Bündner Kantonalverbandes sollte recht behalten. Nicht erst seit dem Appenzeller Kantonalfest steht fest, dass sein Ziel wohl mehr Wunschdenken war. Einmal mehr zeigte sich Fauschs Team am Sonntag in Urnäsch zwar willig, blieb am Ende aber ohne die erhofften Auszeichnungen.