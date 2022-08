Das grosse Miteinander

Was waren es einmal mehr für zwei wunderbare Tage am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Meist gutes Wetter, ein fast perfekt organisierter Anlass und sensationelle Stimmung prägten das «Eidgenössische» 2022. Fast 51 000 Zuschauer im Stadion, Hunderttausende darum herum und fast eine Million an den heimischen Fernsehbildschirmen wurden Zeugen eines Events, an dem die Schweiz sich selbst so feiert wie sonst nirgendwo.