Das erste Fenster des Esaf-­Adventskalenders ist geöffnet

Die Freude, das Eidgenössische Schwingfest 2025 organisieren zu dürfen, war in der Sporthalle im Sportzentrum Kerenzerberg in Filzbach deutlich spürbar. Seien es die Vertreter vom Organisationskomitee, von den Königssponsoren, den Botschaftern Roger ­Rychen und Vreni Schneider, aus der Politik. Alle arbeiten am oder unterstützen das für das Glarnerland riesige und wohl einzigartige Projekt mit sehr viel Herzblut und vollem Engagement. ­Sogar der noch namenlose Siegermuni (siehe Artikel rechts) drückte sein Wohlgefallen mit einem kräftigen ­Muuuhhh aus.