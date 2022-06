Bündner sind im Glarnerland gefordert

von Patrick Casanova

Erstmals seit drei Jahren kann das «Glarner-Bündner» wieder traditionell am Pfingstmontag stattfinden. Mit dem Schwingfest am Fusse des Wiggis, dem «Bündner-Glarner» übernächsten Sonntag in Untervaz sowie dem «Nordostschweizer» von Ende Monat folgen nun wichtige Anlässe in dichter Folge.