Auf dem richtigen Weg

Auf dem Brünig heisst es weder «Kaffee fertig» noch «Kafi Lutz». Dort, wo sich das Berner Oberland und der Kanton Obwalden verbinden, wird das Heissgetränk mit Birnenträsch «Cheli» genannt. Beim Bergfest hat die Plastiktasse genauso wie der Spatz und der Schinken in der Mittagspause Tradition. Aus Platzgründen wird das Mittagessen in der mit 6100 Zuschauern ausverkauften Brünig-Arena nicht an Festbänken serviert, sondern im Sägemehlring Nummer 4. Es ist der Platz, auf dem davor und danach beim grössten Bergfest des Landes die Spitzenpaarungen inklusive dem Schlussgang stattfinden.