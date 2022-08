Abschied, Applaus und Giger

Geschwungen wird auf der Schwägalp seit fast 100 Jahren. Erst seit dem Jahr 2000 wird am Fusse des Säntis allerdings der begehrte Bergkranz abgegeben. Erster Festsieger am Schwägalp Schwinget war Thomas Sutter. Im Jahr danach folgte dem Appenzeller Arnold «Nöldi» Forrer aus dem nahen Stein. Der Forrer, der als 43-Jähriger am Tag vor dem Fest seinen sofortigen Rücktritt vermeldet hat.