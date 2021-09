«Im Flow ist alles möglich»

Es gibt Schwingfeste, die für einen Schwinger speziell sind. Dazu gehören das «Eidgenössische», das ­Unspunnenfest und der Kilchberg-Schwinget. Unter den ­speziellen Anlässen ist derjenige oberhalb des Zürichsees noch eine Spur spezieller. Am alle sechs Jahre stattfindenden Wettkampf dürfen nur 60 Schwinger teilnehmen. An keinem anderen Schwingfest sind es so wenige. Geschwungen wird nur in zwei Sägemehlringen. Es treffen fast ausschliesslich «Eidgenossen» aufeinander. Und es gibt keine Kränze zu gewinnen.