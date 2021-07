Endlich gesund, endlich auf Kranzjagd

Aktuell bin ich beschwerdefrei. Das gab es noch nicht oft in meiner Karriere.» Die Aussage von Florian Riget ist keine Übertreibung. Mit seinen 25 Jahren weist er eine bereits sehr lange Verletzungshistorie auf. Sie ist der Hauptgrund, weshalb der Schänner mit zwei Kränzen schon Ende Juli seine erfolgreichste Saison als Aktivschwinger vorweisen kann. Seine Kränze zwei und drei sind ihm in dieser Saison gelungen, erobert vor monatsfrist innerhalb einer Woche am «Glarner-Bündner» in Näfels und am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch.