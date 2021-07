Armon Orlik: «Ich bin gut vorbereitet»

Einen Monat nach seinen Teamkollegen und härtesten Konkurrenten steigt Armon Orlik am 17. Juli auf dem Weissenstein in die Saison ein. Insgesamt sechs Wettkämpfe will der Maienfelder in dieser Saison bestreiten. Den verzögerten Saisonstart erklärt er damit, dass er sich bis Ende Juni auf seine berufliche Ausbildung konzentrieren wollte. Nun würden die Prüfungen hinter ihm liegen und sein Fokus sei wieder auf das Schwingen ausgerichtet. Wo er sportlich steht, kann Orlik aktuell nur erahnen.