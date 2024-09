Jubiläumsschwingfest: Gewinnt Armon Orlik seinen nächsten Kampf, steht er im Schlussgang

So. 08.09.2024 - 14:29

In der vorletzten und in der letzten Minute ist Armon Orlik zweimal ganz nahe am Resultat, Aeschbacher kann sich aber retten. Damit endet dieses Duell gestellt, erstmals geht Orlik heute nicht als Sieger aus dem Sägemehl. Immerhin erhält er die höhere Note. Mit dieser 9,0 fällt er hinter den Berner Dominik Gasser auf den 2. Rang zurück.