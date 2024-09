Jubiläumsschwingfest: Der Davoser Biäsch ist nach drei Gängen gut dabei, der Glarner Eidgenosse Rychen liegt weit zurück

So. 08.09.2024 - 11:36

Christian Biäsch kann auf eine gelungene erste Hälfte seines Wettkampfprogramms zurückblicken. Im 3. Gang bezwingt er den Berner Alex Schär. Für den 28-jährigen aus Davos Sertig ist es der zweite Sieg an diesem Sonntag in Appenzell. Biäsch geht mit 28,25 Punkten in den Nachmittag.