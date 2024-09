Jubiläumsschwingfest: Armon Orlik startet mit Sieg gegen Adrian Walther, die weiteren Mitfavoriten stellen

So. 08.09.2024 - 10:13

Der Davoser Christian Biäsch trifft in seinem 2. Gang auf dem Platz 1 in einer Spitzenpaarung auf den Zuger Eidgenossen Marcel Bieri. Das wird eine happige Aufgabe. Ebenfalls bekannt ist der zweite Gegner von Curdin Orlik. Er bekommt es als Favorit in diesem Kampf mit dem Schwyzer Teilverbandskranzer Lukas von Euw zu tun.