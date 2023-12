Der Glarner Roger Rychen schafft am Niklausschwinget Historisches

von Jakob Heer

Roger Rychen begann den Wettkampf am Niklausschwinget in Dietikon mit einer Niederlage gegen Patrick Räbmatter. «Ich bin ihm ins offene Messer gelaufen», sagte Rychen zu diesem misslungenen Auftakt. Dieses Duell hatte es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Letztmals waren die beiden 2012 an gleicher Stätte aufeinandergetroffen. Anschliessend gewann Rychen sämtliche Kämpfe gegen Tobias Schmidlin, Hans Fankhauser, Sepp Fuster, This Kolb und Thomas Kuster.