Hochzeit, Gleitschirmflug, Sri Lanka - das machen unsere Winter-Sportcracks im Sommer

Andri Ragettli: Erst Bali, dann Spektakel

Vier Wochen Bali – Freeskier Andri Ragettli lässt es sich im Sommer richtig gut gehen. Auf Instagram postet er Fotos aus dem Regenwald, am Strand oder in einer speziellen Hängematte. Nur die Seele baumeln lassen, das ist aber doch nicht Ragettlis Stil. Ob beim Schnorcheln oder beim Wellensurfen. Etwas Action muss auch in den Ferien sein. Und auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz: Omeletten zum Frühstück scheinen es dem Flimser besonders angetan zu haben. Zurück in der Schweiz sorgt Ragettli dann für einen Lacher: In voller Skiausrüstung springt er in Zürich in den See – und taucht in einem Brunnen in Winterthur wieder auf. Anschauen lohnt sich.