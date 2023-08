HCD, Jasmine Flury und Co.: Dann starten unsere Wintersport-Cracks in die Saison

Eishockey

Sommer? Für die Eishockeycracks längst vorbei. Ob Davos, Chur, Arosa oder Prättigau-Herrschaft – die Bündner Topklubs stecken mitten in der Vorbereitung, absolvieren fleissig Testspiele. Der HCD startet als erstes in die Saison: am 15. September zuhause gegen Gottéron. Am Tag darauf beginnt die Saison auch in der My Hockey League: Arosa trifft zum Auftakt auf Lyss, der EHC Chur gastiert bei Huttwil. Eine Woche später startet die 1. Liga, Prättigau-Herrschaft trifft auf die Red Lions Reinach.