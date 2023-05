Nach dem Europacup der Weltcup: Davos kommt zu seinem Debüt im Kalender

Die Schweiz bekommt ihren zweiten Snowboard-Alpin-Weltcup. Nach vielen Jahren in Scuol mit einem Parallelriesenslalom kommt auch Davos in den Genuss eines Wettkampfs der besten Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboarder. Und zwar schon in der bevorstehenden Saison am 23. Dezember, wie es in einer Medienmitteilung des Organisationskomitees rund um Präsident Martin Caviezel heisst.