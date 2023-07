Jason Rüesch: So schuftet der Davoser Langläufer im Sommertraining

Der Trainingstag von Jason Rüesch hat es wie so oft in sich. Neben Einheiten im Athletikbereich im Nationalen Leistungszentrum der Schweizer Langläufer in Davos steht eine ausgedehnte Einheit auf den Rollski auf dem Programm. Doch beklagen will sich der 29-jährige Athlet aus Davos definitiv nicht. «Das Sommertraining macht mit rund sieben Monaten Dauer einen grossen Teil meines Jobs als Profilangläufer aus. Da wäre es nicht optimal, wenn ich dafür nicht die Motivation aufbringen würde», sagt er mit einem Lachen im Gesicht. Bei Rüesch ist eher das Gegenteil der Fall.