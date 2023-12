Experiment vor den Ferientagen: Darum solltest du deinen Langlaufski wachsen

Weshalb muss ein Langlaufski gewachst werden? Er muss es wissen: Livio Bieler ist Mitarbeiter beim Bieler Sport in Bonaduz und ehemaliger Langlaufprofi. «Es ist wichtig, dass der Belag des Ski regelmässig genährt wird. Nur so bleibt er schnell.» Beim Wachsen kommt ein Schutz auf den Ski, der dafür sorgt, dass dieser keine Wasser aufsaugt. So wird verhindert, dass zwischen Ski und Schnee eine Sogwirkung entsteht.

Im Experiment seht ihr, was der Unterschied zwischen einem gewachsten und einem ungewachsten Ski ist.