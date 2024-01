Erster Tour-de-Ski-Tag in Davos: Gemischte Gefühle bei der Bündner Delegation

Eine Liebesheirat war sie nicht, die erstmalige Integration des traditionsreichen Langlauf-Weltcups in Davos in die seit 2007 ausgetragene Tour de Ski zum exponierten Datum über den Jahreswechsel. Doch just auf die 50. Auflage der Langlaufwettkämpfe im Landwassertaler Ferienort taten sich kalendarische Probleme auf, da der übliche und favorisierte Termin im Dezember durch die ausnahmsweise bis vor Weihnachten ausgedehnte Skandinavien-Tour belegt war.