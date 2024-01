Bauchschmerzen sind weg: Kälin freut sich auf Olympiatest bei der Tour de Ski

Es war ein schwieriger Einstieg in die Tour de Ski für Nadja Kälin. An der ersten Station in Toblach im Südtirol klassierte sich die ambitionierte 22-jährige Engadinerin jeweils ausserhalb der Top-30-Positionen. «Ich litt zu Beginn der Tour unter Bauchschmerzen und musste mich durchkämpfen», sagte sie am Donnerstag im Anschluss an den Verfolgungswettkampf über 22 Kilometer klassisch in Davos. Dieser verlief mit Rang 21 gut. Kälin hielt bei schwierigen Verhältnissen über weite Strecken mit der Spitzengruppe mit.