Zwischen Hip-Hop und Sixpack - unterwegs in der Big-Air-Szene

Der Journalist wird begrüsst wie jeder andere auch. Ein begeistertes „Hey Bro!“. Handschlag. Donnerstagmorgen. Qualifikation der Freeskier. Willkommen am Big Air Chur. Willkommen im Freestyle-Kosmos. In dieser Welt, die auf den ersten Blick so ganz anders tickt als sie es im Sport sonst tut. Übergrosse XXXXXL-Klamotten statt enge Kompressionsshirts. Dunkelblaue Mate-Dosen statt Iso-Getränke. Stundenlange Hip-Hop-Playlists statt Stadionhymnen wie «The Final Countdown».