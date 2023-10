Giulia Tanno: Schritt für Schritt zurück an die Spitze

Der weisse Plastik reflektiert das Licht der grellen Lampen so sehr, dass die zwei Athleten beim Anblick der Schanze erst mal die Augen zusammenkneifen. «This is incredible», meint der Eine zum Andern. «Absolutely», der Andere zum Einen. Der Regen prasselt unaufhörlich auf die riesige Plastikplane, in die die Big-Air-Schanze in Chur wie ein Baby eingewickelt wurde. An einen Schneesport-Wettkampf ist an diesem Freitagabend nicht zu denken.