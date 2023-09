Freeskier Gubser will nach einer missglückten Saison wieder angreifen

Es ist noch nicht lange her, da war Kim Gubser am Tiefpunkt seiner Karriere. Der 23 Jahre alte Freeskier aus Davos erlebte im letzten Winter eine Saison zum Vergessen. Ein 17. Platz war das Bestergebnis, eingefahren an den Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani. Zuerst machte ihm die mangelhafte Vorbereitung auf Schnee zu schaffen, dann eine Innenbandverletzung, die ihn zurückwarf.