Big Air Chur muss sich dem Wetter fügen

Am Freitag sollte es eigentlich endlich losgehen mit einem der grössten Bündner Events des Jahres, dem Big Air Chur. Die fast 30 000 Ticketinhaber und Ticketinhaberinnen kommen nun aber schon verfrüht in den Genuss des Musik- und Sportevents. Am Mittwochabend überraschen die Veranstaltenden mit einer Medienmitteilung, dass die auf Freitagmorgen geplanten Qualifikationsläufe im Freeski nun bereits am Donnerstagmorgen stattfinden werden. Grund dafür sind starke Böen, die sich in Chur laut Wetterprognose für Freitagmorgen angekündigt haben.