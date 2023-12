Weltcuppremiere in Lantsch/Lenz: Neuland für Biathlonfans

Bei jedem Treffer der Schweizer Hoffnungsträgerin Lena Häcki-Gross wird es besonders laut an diesem Samstag in der Biathlonarena in Lantsch/Lenz. Wie von den Organisatoren konzipiert, bildet der Wettkampftag mit den besonders spektakulären Verfolgungsrennen den stimmungsmässigen Höhepunkt der Veranstaltung. Flagge wird gezeigt auf der 4200 Personen fassenden Haupttribüne, die an diesem Tag erstmals sehr gut gefüllt ist.