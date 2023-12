Ursin Fravi, der verlässliche Biathlonmotor aus Lantsch/Lenz

Seit Donnerstag drehen die weltbesten Biathletinnen und Biathleten in Lantsch/Lenz ihre Runden auf der Strecke und beweisen in der Arena ihre Treffsicherheit. «Ja, es ist schon ein Traum, der wahr geworden ist», sagt Ursin Fravi mit sonorer Stimme. Grosse Emotionen nach ausssen hin zu zeigen, sind eher nicht sein Ding. Und er will seinen Beitrag beim langen beschwerlichen Marsch von den Anfängen der Biathlonbewegung im Jahr 2006 bis zur Aufnahme in den Weltcupkalender und dem Zuschlag für die Weltmeisterschaften 2025 definitiv nicht überhöhen. Viele Personen seien da involviert gewesen.