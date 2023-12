Biathletin Aita Gasparin: Mentalarbeit unter dem Tannenbaum

Nach getaner Wettkampfarbeit am Auftakttag des Heimweltcups in Lantsch/Lenz bemühte Aita Gasparin eine Binsenwahrheit ihres Sports. «Wie heisst es so schön bei uns Biathletinnen, wer vier Scheiben treffen kann, schafft auch deren fünf», sagte die 29-Jährige am Donnerstag nach je einem Schiessfehler im Liegend- respektive Stehend-Anschlag, der ihr Rang 34 im Sprint beschert hatte. Es war eine weitere leise Enttäuschung für die Athletin, die es sich in der Vorsaison bequem eingerichtet hatte im Dunstkreis der Weltelite. Davon zeugt Schlussrang 24 im Weltcup.