Weltcuppremiere in Davos: Das musst du zum Snowboard-Spektakel vom Samstag wissen

Übrigens: Ganz unbekannt ist Davos für die Athletinnen und Athleten nicht. Seit 2018 finden im Landwassertal Europacuprennen statt. Das Schweizer Team trainiert zudem regelmässig in Davos.

Ein Bündner Trio

Acht Schweizerinnen und Schweizer werden beim Heimweltcup in Davos am Start stehen. Darunter drei Athletinnen und Athleten aus Graubünden. Dario Caviezel startete mit einem 6. Platz in Carezza und einem 13. Platz in Cortina in die Saison. Der WM-Silbermedaillengewinner vom Februar ist die grösste Bündner Hoffnung in Davos.

Flurina Bätschi (SC Rinerhorn) hat erst sieben Weltcuprennen auf ihrem Konto. Die 20-Jährige ist ein Versprechen für die Zukunft. An der Universiade in Lake Placid fuhr Bätschi im Frühjahr zwei Mal aufs Podest. Im Europacup fuhr sie vor drei Tagen in Tschechien auf Rang 2. Die Engadinerin Larissa Gasser (Klub: Alpina St. Moritz) schaffte es im vergangenen Winter fünf Mal in die Finalläufe der besten 16. Die 26-Jährige gewann im März den Europacup in Davos.