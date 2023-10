Glarner Sommercup: Die Frauen laufen den Männern den Rang ab

Der Glarner Sommercup findet im Schützenkalender bei einer breiten Masse seinen Platz. Organisator Jürg Fischli zieht die Breitensportler ebenso an wie die Spitzenathleten. Mit einem aussergewöhnlichen Modus und viel Spektakel bringt er nicht nur die Stimmung in der Lintharena in Näfels zum Kochen, sondern treibt auch mancher Athletin den Schweiss aus den Poren und den Puls in die Höhe. Beim Glarner Indoorwettkampf gibt es so viel Geld zu gewinnen wie bei keinem anderen Anlass in der Schweiz und in Europa.