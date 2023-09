Die Glarner Schützen gehen mit dem Rücken zur Wand in die letzte Runde

Schweizer Kleinkalibermeisterschaft, 6. Runde



Nationalliga B, Gruppe B

Domat-Ems – Mels 1572:1563. Obernau –Sportschützen Glarnerland 1 1551:1556. Buochs-Ennetbürgen – Pfäffikon am Etzel 1570:1562. Rotkreuz-Risch – Uri 1551:1562. – Klassement: 1. Obernau 10 Punkte/9385 Zähler. 2. Uri 8/9413. 3. Domat-Ems 8/9400. 4. Buochs-Ennetbürgen 8/9397. 5. Mels 4/9389. 6. Pfäffikon am Etzel 4/9366. 7. Sportschützen Glarnerland 1 4/9349. 8. Rotkreuz-Risch 2/9319.



3. Liga, Gruppe 14

Schmerikon – Steffisburg 1515:1535. Surselva –Schwarzenburg 1518:1525. Glis – Wettingen-Würenlos 1525:1523. Wildhaus – Sportschützen Glarnerland 2 1499:1527. – Klassement: 1. Schwarzenburg 10/9175. 2. Sportschützen Glarnerland 2 10/9170. 3. Steffisburg 8/9181. 4. Glis 6/9124. 5. Wildhaus 6/9092. 6. Surselva 4/9142. 7. Schmerikon 2/9119. 8. Wettingen-Würenlos 2/9109.



4. Liga, Gruppe 10

Kaufdorf – Arni 1461:1490. Cottens et environs – Valbirse et Environs 1481:1417. Penthalaz et environs –Sportschützen Glarnerland 3 1468:1480. Kandersteg – Märwil 1469:0. – Klassement: 1. Cottens et environs 10/8984. 2. Arni 8/8975. 3. Sportschützen Glarnerland 3 8/8909. 4. Penthalaz et environs 8/8825. 5. Kandersteg 8/8727. 6. Valbirse et environs 4/8638. 7. Kaufdorf 2/8619. 8. Märwil 0/0.