Der Näfelser Radprofi Colin Stüssi hat in Portugal einen Podestplatz in Griffweite

Radprofi Colin Stüssi setzt sich an der Portugal-Rundfahrt (UCI-Status 2.1) ausgezeichnet in Szene. Nach sechs der insgesamt zehn Etappen liegt der 30-jährige Näfelser im Gesamtklassement mit einem Rückstand von 30 Sekunden auf Leader Artem Rych aus Russland und drei Sekunden auf den Spanier Delio Fernandez auf dem 3. Platz. Diese Position hat Stüssi nicht zuletzt seinen starken Auftritten in den zwei Bergetappen vor dem Ruhetag am Mittwoch zu verdanken. Die Königsetappe über 184 Kilometer mit 4700 Höhenmetern am Montag beendete der für das Team Vorarlberg fahrende Stüssi als Zweiter.