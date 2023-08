41. Ausgabe des Radrennens Chur – Arosa: Mehr Sicherheit für «Hobby-Gümmeler»

Wann immer Anton Zarn einen Blick ins Internet wagt und sich über den Anmeldungstand des Radklassikers von Chur nach Arosa erkundigt, ist eine gewisse Verunsicherung nicht weit. Kein Zweifel: Die treue Stammkundschaft droht dem Bergrennen abhandenzukommen. «Der Hobby-Athlet entscheidet sich sehr kurzfristig, ob er an einem Anlass teilnehmen wird», sagt Zarn, OK-Präsident von Chur–Arosa. Das erschwert die ohnehin nicht einfache Arbeit. Ein essenzieller Faktor ist die Wetterprognose. «Es gab in der Vergangenheit auch schon Austragungen mit leichtem Schneefall im Zielgelände in Arosa.