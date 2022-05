Positives Gefühl für hohe Zielsetzung

Mit der Teilnahme des Schwingklub Unterlandquart am «Urner» in Erstfeld starten am Sonntag die ersten Bündner Schwinger in die Kranzfestsaison. Angeführt wird die eingeladene Klubdelegation vom Eidgenossen Armon Orlik, der von seinen jungen Klubkollegen Andreas Wagner, Janik Korrodi (beide Untervaz) und Thomas Bernhard (Maienfeld) begleitet wird. Der erste offizielle Auftritt des Bündner Verbands, der vom technischen Leiter Stefan Fausch trainiert wird, folgt eine Woche später beim St. Galler Kantonalfest. «Gegenüber dem Vorjahr hat sich an unserer Ausgangslage kaum etwas geändert.